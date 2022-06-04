Ayancık Fim Festivali

Sinop’un Ayancık ilçesinde bu sene ilk kez düzenlenecek olan Ayancık Film Festivali’ne başvurular devam ediyor. Geçen yıl hayata geçirilmesi planlanan fakat 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felâketi nedeniyle iptal edilen festival bu sene 23 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nirengi Kültür Sanat Derneği ve Ayancık Belediyesi işbirliğiyle, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek olan festivale Ulusal Kısa Kurmaca Kategori için 79 film, Ulusal Belgesel Kategori için 71 film olmak üzere toplamda 150 film başvuruda bulundu. 13 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek başvurular tamamlandıktan sonra ön eleme aşamasına geçilecek.

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