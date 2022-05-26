Osman Moustafa’nın yönettiği ve Zafer Altun, Seçkin Zenginler, Burçak Kabadayı ile Ebru Emre’nin oynadığı Köşk-ü Ammar, 10 Haziran 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Lotus Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir reklam ajansı ucuza kapattığı bir köşk’ü yeni ofisleri olarak kiralamıştır, çalışanlar bir yandan taşınmaya çalışırken bir yandan da akşam ki kutlamaya hazırlanmaktadır. Yeni iş yerleri olan köşke girdikleri an onları bahçedeki mezar taşları ve karanlık bir karakter olan bekçi Allahverdi karşılar. Bazıları huzursuz olsa da herkes gündelik dertleri ve akşam ki eğlence ile meşguldür. Çalışanlar, patronun yasaklamış olmasına rağmen kutlamada içki içmeye başlayınca köşkte hareketlenmeler başlar. Köşkte hapsolmuş kötülükler ortaya çıkar ve korkunç olaylar ardı ardına gelişir. Kaçmaya çalıştıklarında dışarı çıkamazlar, dışarıdakiler de içeri giremez. Dikkatler şüpheli davranışlar sergilemekte olan bekçiye çevrilir ancak tehlike çok daha büyüktür.

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