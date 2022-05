Kino 2022: Alman Filmleri Türkiye’de

Sinematek/Sinema Evi’nin Goethe-Institut ve German Films ortaklığıyla sunduğu KINO 2022, 10 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Alman sinemasının son bir yıl içerisinde öne çıkan, ödüllü örneklerini seyirciyle buluşturuyor. Programın açılış filmi olan Son İnfaz’ın yönetmeni Franziska Stünkel, 10 Mayıs’taki gösterime katılacak. Başrolünde ünlü oyuncu Lars Eidinger’in olduğu film, Doğu Almanya’da infaz edilen son idam cezasına ilişkin gerçek bir hikâyeye dayanıyor.

Hayır (Nö)



Her Şey Değişecek (Everything Will Change)



Kıymetli Ivie (Ivie Wie Ivie)



Manşetlerin Arkası (Hinter den Schlagzeilen)



Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı

(Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush)



Sevgili Thomas (Lieber Thomas)



Son İnfaz (Nahschuss)



Wannsee Konferansı (Die Wannseekonferenz)