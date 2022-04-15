Metin Kuru’nun yönettiği ve Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel ile Gülay Say’ın oynadığı Lanetli Tapınak, 15 Nisan 2022’de TME Films dağıtımıyla Mutluluk Fabrikası tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı ile iletişim kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Lily, Mısır’ın en büyük tanrısı kabul edilen İsis ile iletişim kurmayı başarır. Bu sırada Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Hayaller gerçek arasındaki olaylar Lily’i korkutur ve geri dönmek ister. Ancak artık çok geçtir çünkü gerçekleşen tören sonucu İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.