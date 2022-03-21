Kenneth Branagh’ın yönettiği ve Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ile Jude Hill’in oynadığı Belfast, 25 Mart 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Belfast, 1960’ların sonlarında Kuzey İrlanda’da geçen hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikâyeyi anlatıyor. Filmin merkezinde, hayatı aile sevgisi, çocukluk eğlenceleri ve romantizmle dolu, ergenliğin zirvesindeki genç bir çocuk olan Buddy var. Ancak Buddy’nin çok sevdiği memleketi Belfast artan kargaşaya yakalanırken, Buddy’nin ailesi önemli bir seçimle karşı karşıya kalmıştır: Çatışmanın geçmesini ummak veya yeni bir hayat için bildikleri her şeyi geride bırakmak.