Halil İbrahim Gezer’in yönettiği ve Sefa Köksal, Belin Çekmece, İpek Sonsoy ile Ali Uysal’ın oynadığı Son Akşam Yemeği, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Babalarının ölümüyle bir araya gelen üç kardeşin cenaze sonrası gerçekleştirdikleri akşam yemeğini konu alıyor. Babalarını anmak için bir araya gelen kardeşler aslında bu akşam yemeğinin bir intikam planı olduğunu öğrenirler. Şimdi tek çareleri kaçarak hayatta kalmaya çalışmaktır. Fakat hiç hesapta olmayan biri tüm planları bozacak ve kardeşler tahmin edilemez bir sonla karşı karşıya kalacaktır.