Uluslararası Ayvalık Film Festivali, bu yıl Seyir Derneği tarafından 16 – 21 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin direktörlüğünü Azize Tan üstleniyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali tarihi, kültürü, mimarisi, mutfağı, konumu ve duyarlı sakinleriyle ideal bir ortam sunan Ayvalık’ta uzun soluklu bir yol yürümeyi hedefliyor. Türkiye’deki diğer film festivallerden farklı olarak bir yarışma içermeyen festival, film gösterimleri, paneller ve söyleşilerle güncel toplumsal meselelerin tartışılması için bir alan yaratmak istiyor. Türkiye’nin her köşesinden gelen sinema öğrencileri, festival organizasyonunda görev alırken aynı zamanda sinema endüstrisinden katılımcılarla buluşacakları atölyelerde tecrübe edinecek, sektörle tanışma fırsatı bulacak. Türkiye’nin önde gelen festivalleri arasına girmeyi umut eden Uluslararası Ayvalık Film Festivali, şehir ve festival birbirini nasıl tamamlayabilir sorusuna cevap arıyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali logosu Poyraz rüzgârından, denizdeki dalgalardan ve Ayvalık’ın tarihi mirasından ilham aldı.

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