Meta Akkuş’un yönettiği ve Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın ile Yusuf Kemal Kılkış’in oynadığı Bir Dilek Tut, 08 Nisan 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Best Films Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

Mutlu bir hayatı olan Kaan bir gün ailesinin İstanbul’a taşınacağını öğrenir. Bu haber onu üzer. Arkadaşlarını ve çok sevdiği kürek takımını bırakmak istemez. Bir şey yapıp bu yolculuğu durdurmalıdır. Sonunda çareyi teyzesinin ona hediye ettiği kitapta bulur. Bir Dilek Tut isimli kitap sayesinde nasıl dilek tutacağını, saflığın ve iyi kalpliliğin tılsımını keşfeder. Kitap ona hiç hayal etmediği bir dünyanın kapısını açar.