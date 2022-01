04 – 07 Şubat 2022 tarihleri arasında İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde İran Film Haftası etkinliği yapılacak. 8 filmin gösterileceği etkinlik, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği tarafından organize ediliyor. Filmlerin ücretsiz gösterileceği etkinlikte, son dönemin ödüllü ve İran’da büyük gişe başarısı yakalamış yapımları yer alıyor. Programda, Kiyumers Pur Ahmed’in Ayakkabılarım Nerede?, Behruz Afkhami’nin Azerşahduht, Perviz ve Diğerleri, İbrahim Hatemikia’nin Bodyguard, Narges Abyar’ın Künye 143, Reza Mirkarimi’nin Bu Kadar Basit ve Bir Küp Şeker, Maziar Miri’nin Resim Havuzu ve Sara ve Ayda filmleri izleyici karşısına çıkacak.

