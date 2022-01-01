Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı. 08 – 19 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümüne başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 21 Ocak 2022 olarak belirlendi.