Buğra Kekik’in yönettiği ve Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Berrin Arısoy ile Kemal Başar’ın oynadığı 7 Yedi, 08 Nisan 2022′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Karavan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ölmek üzere olan bir kadının son anlarındaki sözleri ile başlayan seride, kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir kadın, eski sevgilisine zorbalık etmeye çalışan bir genç, yaşadığı kötü şeylerin üstüne aşık olan genç bir kadının karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak kendisine yapılanlardan dolayı intikam almaya çalışan bir adam, oğlunun pisliğini temizlemeye çalışan bir anne – baba ve yıllar sonra cezaevinden çıkıp gelen bir kadının geçmişte yaşadıkları.