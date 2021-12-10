Roly Gutiérrez’in yönettiği ve ?????, ?????, ????? ile ?????’nin seslendirdiği animasyon film Maşa ile Koca Ayı 4 (Masha and the Bear: Masha’s Songs), 17 Aralık 2021’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyanın en çok izlenen animasyon filmi 17 Aralık Cuma günü gösterime giriyor. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuğun kalbini kazanan Maşa ile Koca Ayı’nın yeni sinema filmi 17 Aralık 2021’de geliyor. Dostlukları ve ormandaki diğer hayvanlarla olan samimi ve içten arkadaşlıklarıyla çocuklar ve büyükler tarafından çok sevilen animasyonun yeni filminde yeni maceralarla çok eğleneceğiz.