Halim Arif Muti’yi Kaybettik

Sinema salonları açmak işletmek, bu konularda yatırımlarda bulunmak kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek gibi sinemacılık ve filmcilikle ilgili her türlü işlerin sanayini kurmak, işletmek, ticaretini yapmak gibi işlerle iştigal eden ve ülkemizdeki sinemacılık faaliyetlerine, başta alt yazı olmak üzere eşsiz hizmetler sunan ARM Filmcilik ve Sinemacılık’ın sahibi Halim Arif Muti, 03 Aralık 2021 Cuma günü evine dönerken sokakta geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.