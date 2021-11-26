TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 24 – 27 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalin amacı, kısa film yaratıcılarını teşvik etmek ve sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmak olarak belirlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması’na 05 Ocak 2022 tarihine kadar başvurulabilecek. Jüri başkanlığını Cemal Okan’ın yapacağı yarışma jürisi Derviş Zaim, Bade İşçil, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Gizem Pamukçu, Menderes Samancılar, Yurdaer Okur, Füsun Korkmaz ve Zekeriya Kurtuluş gibi tanınmış isimlerden oluşuyor.

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