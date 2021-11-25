12. İtalyan Sinemasıyla Buluşma

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin Cinecitta işbirliğiyle düzenlediği geleneksel İtalyan Sinemasıyla Buluşma etkinliği 12.sinde yine çevrimiçi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. 2020 yılında gerçekleştirilen ilk çevrimiçi gösterimlerin kültür merkezinin sosyal medya kanallarında ulaştığı başarı, aynı etkinliğin bu sene de tekrarlanmasına yol açtı. 27 Kasım – 03 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak etkinlikte, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali programından derlenerek orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak Türkiye’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak yedi film hem eleştirmenlerin hem seyircilerin beğenisini kazanmış yeni yapım filmlerden oluşuyor.