Gurbet Gurur Cantürk ile Rafet Ögeday Erdoğan’ın yönettiği ve Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Alperen Demirtaş ile Şefika Ümit Tolun’in oynadığı Cühenna, 05 Kasım 2021’de TME Films dağıtımıyla Past Perfect Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Osmanlı döneminde Bulgaristan’daki cadı olaylarını sona erdirmekle görevlendirilen Efraim Efendi, dönerken bir cadıyı da yanında getirir. Efraim’in cadı ile birlikte yerleştiği köyde yaşayanlar, çifti öldürüp cadının ruhunu köye hapsederler. Aradan geçen yılların ardından bahsi geçen köyde bir çiftin kaybolması, paranormal olayları araştıran Nova Prospekt ekibi, Can ve Arifhan’ı araştırma yapmaya zorlar.