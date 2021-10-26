13. Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali kapsamında Senin Gözünden Elazığ Kısa Film Yarışması düzenleniyor. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle düzenlenen yarışmada Birincilik Ödülü 5.000, İkincilik Ödülü 2.500, Üçüncülük Ödülü 1.500, Jüri Özel Ödülü ise 1.000 TL. olarak belirlendi. Senin Gözünden Elazığ Uluslararası Çaydaçıra Film Festivali Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 15 Kasım 2021 Cuma günü olarak açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyen kısa filmciler için gereken açıklamalar festivalin web sitesinden öğrenilebiliyor.

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