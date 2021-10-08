Altın Portakal Ödülleri Yarın Akşam Sahiplerini Bulacak

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam yapılacak ödül töreni ile sona eriyor. Tören Halk TV ekranından yayınlanacak. Ali Tansu Turhan’ın sinemaya içeriden bakan bir hikâye anlattığı, seyirciyi hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettiği sorusu üzerine düşündürdüğü filmi Diyalog, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamın başına gelenleri konu alan, Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr Türkiye’de ilk kez seyircileriyle buluştu.

Basın Bülteni

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