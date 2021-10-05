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Altın Portakal Festival Günlüğü: 05 Ekim 2021 Salı

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali dün sabah güne Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden İki Şafak Arasında’nın söyleşisi ile başladı. Yapılan söyleşiye yönetmen Selman Nacar film ekibiyle birlikte  katıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun filmi Kafes ve Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık: Hasan film ekiplerinin katılımıyla Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluştu.

Filiz Bozok

Murat Kılıç

Semih Kaplanoğlu

Bağlılık: Hasan Ekibi

Kafes Ekibi

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