Altın Portakal Festival Günlüğü: 05 Ekim 2021 Salı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali dün sabah güne Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden İki Şafak Arasında’nın söyleşisi ile başladı. Yapılan söyleşiye yönetmen Selman Nacar film ekibiyle birlikte katıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun filmi Kafes ve Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık: Hasan film ekiplerinin katılımıyla Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluştu.

Basın Bülteni

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Filiz Bozok



Murat Kılıç



Semih Kaplanoğlu



Bağlılık: Hasan Ekibi



Kafes Ekibi

