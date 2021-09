Engelsiz Filmler Festivali’nden Absürt Bir Seçki

11 – 17 Ekim 2021 tarihleri arasında dokuzuncu kez gerçekleşecek olan Engelsiz Filmler Festivali, aykırı Absürt seçkisiyle, beklenmedik davranışları, anlam verilemeyen şeyleri ve daha önce yanyana düşünülmeyen olayları seyirciyle buluşturacak. Anlam arayışının beyhudeliğini donuk bir gülümsemeyle karşılayan Absürt seçkisinde, Clermont – Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali’nin özenle hazırladığı altı filmlik farklı ve ilginç bir kısa film seçkisi de izleyicileri bekliyor.

Basın Bülteni

Acayip Komik Bir Hikaye (A Pretty Funny Story)



Bir Adam ve Bir Kamera (A Man and A Camera)



İşte Böyle Öleceksin (This is How You Die)



İyi Ölümler (Bonne Mort)



Omuz Omuza (United We Stand)



Pazar Yemeği (Le Repas Dominical – Sunday Lunch)



Ziyan Olmuş Boşluk (Negative Space)