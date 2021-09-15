Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği’nin organize ettiği GOKISAFİLMFEST 2021 kapsamında düzenlenecek Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması için yapılacak başvuruların 19 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması’nda finale kalan kısa filmler ise 30 Eylül 2021 Perşembe tarihinde açıklanacak. Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması, suyun yüzeyine atılan minik bir taşın oluşturduğu dairesel dalgalar gibi, hayattaki küçük dokunuşların pozitif etkisini ileriye taşımak için, oluşan ve oluşturulan dalgalara, sanat aracılığıyla farkındalık sağlamaya ve sinema yoluyla dikkatle odaklanmaya davet ediyor.

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