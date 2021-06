40. İstanbul Film Festivali, 18 Haziran – 04 Temmuz Tarihlerinde Sinema Salonları ve Çevrimiçi Gösterimleriyle Devam Ediyor

40. İstanbul Film Festivali, 18 Haziran – 04 Temmuz arasında yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor, gösterimler ayrıca çevrimiçinde de sürüyor. Uluslararası Yarışma gösterimleri Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Aralarında Uluslararası Yarışma ve festivalin Galalar bölümü filmlerinin de yer aldığı 16 uzun ve 6 kısa metrajlı film, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org üzerinde erişime açılacak ve Türkiye’nin her yerinden izlenebilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Bekaretin Sonu (Deat of a Virgin and the Sin of Not Living)

Cryptozoo

Dirlik Düzenlik (It’s All About Peace and Harmony)

İnsan Faktörü (Human Factors)

Kod Adı: Nagazaki (Kodenavn: Nagasaki – Code Name: Nagasaki)

Madalena

Nemesis

Örümcek ve Kız (Das Madchen und die Spinne – The Girl and the Spider)

Sansür (Censor)

Şubat (February)

Ulbolsyn