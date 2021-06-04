Cal Brunker’in yönettiği ve Iain Armitage, Marsai Martin, Ron Pardo ile Yara Shahidi’in seslendirdiği animasyon film Paw Patrol Filmi (Paw Patrol: The Movie), önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rakipleri Humdinger, civardaki Macera Şehri’nin Belediye Başkanı olunca Ryder ve kahraman köpek yavruları, mücadeleye girmek üzere son hızla harekete geçer. Yavru köpeklerden birinin Macera Şehri’ndeki geçmişiyle yüzleşmesi gerekirken ekip, yeni arkadaşları, Martı Liberty’den yardım alır. Birlikte, yeni aletlerle silahlanan PAW Patrol, Macera Şehri’nin vatandaşları için savaşa girerler.