Hasan Saltık’ı Kaybettik

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, 02 Haziran 2021 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Saltık, halk müziğinin unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak biliniyordu. 1992 yılında Kalan Müzik’i kuran Hasan Saltık, arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için önem taşıyan eserleri yayın hayatına kazandırmıştı. Ekşi Elmalar (Müzik Danışmanı), Babam (Müzik Direktörü), Son Osmanlı: Yandım Ali (Müzik Süpervizörü) gibi sinema filmlerinin müziklerine de emek verdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.