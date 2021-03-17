40. İstanbul Film Festivali Başlıyor: 01 Nisan – 29 Haziran

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor ve 01 Nisan – 29 Haziran 2021 tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor, 01 Nisan’da festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başlıyor. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması, 20 – 29 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında hem açık hava mekânlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileri ile buluşacak.

Basın Bülteni

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