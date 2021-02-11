Sadi Bey, ikinci baharının birkaç yaz mevsimini Kınalıada’nın İstanbul’a bakan yüzündeki caddede bulunan bir binada geçirdi. Caddedeki binaların 1. ve 2. katlarında oturan vatandaşların bazıları denizi iyi görek deye önlerindeki kamuya ait arazilerdeki ağaçların dallarını vahşi bir şekilde kırdılar. O manzaradan bir fayda gelir mi ben bilemem, ama yaptıkları Sadi Bey’in Ağaçları köşesinin onlara ithaf edilmesine sebep oldu. Cenab-ı Allah, her iki cihanda muratlarına erdire veya erdiremeye. Yeni eklenen ağaçları:

Sadık Şendil Sokak, Şişli, İstanbul

İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri Türbesi Önü, Tillo, Siirt.