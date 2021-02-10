Yeni Film Dergisi’nin 50 – 51. Sayısı Yayınlandı

Pandemi, kültür – sanattan gündelik hayata tüm yaşamı etkilemeye devam ederken Yeni Film Dergisi 50 – 51 Kış – İlkbahar Sayısı çevrimiçi yayınlandı. Dergide Arzu Deniz Okyay’ın bir şehrin dönüşümüne, bir şehrin çocuklarına, gençlerine ve sokağa çıkanlarına baktığı, dönemin karanlığının elektrik kesintisiyle gerçekliğe kavuştuğu Hayaletler, 21. yüzyılın göçerlerinin yollara çıkışını ve çatlaklardan sızan ışığı anlatan Nomadland, 2020 yılının öne çıkan filmlerinden Nasipse Adayız ve yönetmen Ercan Kesal’le yapılan söyleşinin yanı sıra, IDFA’dan ödülle dönen Radyo Kobane belgeselinin yönetmeni Reber Dosky’nin son filmi Sıddık ve Panter de var.