Köprüde Buluşmalar Work in Progress Başvuruları Başladı

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar 2021 Work in Progress başvuruları başladı, 17 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Bu yıl 07 – 09 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek Köprüde Buluşmalar 16. yılında Anadolu Efes’in destekğiyle Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası tanınmış sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam edecek.
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