Ceyda Düvenci, Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nda Jüri Üyesi Oldu

Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın jürisine ünlü oyuncu Ceyda Düvenci dahil oldu. Bu yıl 5. kez düzenlenen yarışmaya başvurular da pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart’a kadar uzatıldı. “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Yarışmaya son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kısa filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabiliyor ve ekiplerin en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor.

Basın Bülteni

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