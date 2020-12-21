İzmir Sinema Bülteni – Aralık 2020 yayınlandı. Bültene göre İzmir’de aralıksız olarak 21 senedir devam eden ve İzmir Kısa Film Festivali bu yıl 09 – 15 Kasım 2020 tarihleri arasında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti. İzmir’de kısa film çekimleri sürüyor. Gökmen Küçüktaşdemir’in yönettiği Rujunu da Al Gel filminin çekimleri Kemeraltı’nda, Biriz Aydinç Öztüzemen’in yönettiği Yağmur Yağacak Gibi filminin çekimleri ise şehrin iç mekânlarında gerçekleşti. 9. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali ve Engelsiz İzmir Ulusal Kısa Film Yarışması da İzmir’de Kasım ayında gerçekleşen etkinlikler arasında yer alıyor.