3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Tanıtım Filmi Yayınlandı

Yunus Emre anısına 11 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle gösterimleri çevrimiçi yapılacak festival, dünyanın dört bir yanından 47 kısa ve 3 uzun metraj filmi izleyiciyle buluşturacak. Sinema ve kültür hayatımıza katkısı yüksek olan kısa filmleri ülke seyircisiyle buluşturan festivalin tanıtım filmi, her yıl kısa film formatında çekimlerle ve özel bir tema ile gerçekleştiriliyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla bir değişiklik yapılarak bir animasyon film hazırlandı. Esin Güler ve İbrahim Karakaş’ın imzasını taşıyan film, festival sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.