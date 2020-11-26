11. İtalyan Sinemasıyla Buluşma

İtalyan Kültür Merkezi tarafından Istituto Luce-Cinecittà işbirliği ile düzenlenen İtalyan sinemasıyla Buluşma’nın 11.sinde İtalyan Sineması yeni bir bakış açısıyla kendini gösteriyor. Pandemi nedeniyle buluşma ilk kez online gerçekleştirilecek. İtalyan Kültür Merkezi’nin salonunu dolduran İstanbullu izleyiciler, belli başlı festivallerde ve son Venedik Film Festivali’nde gösterilen en ilginç yedi filmi sinema salonunda izleme heyecanından mahrum kalacak ancak bunun karşılığında 27 Kasım – 03 Aralık tarihleri arasında İtalyan Kültür Merkezi’nin sosyal medya kanallarında programdaki filmler online olarak Türkiye çapında her yerde çok daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenebilecek.

Program



Ayakkabı Bağcıkları (Lacci)



B Filmi Gibi Hayat: Piero Vivarelli

(Life As a B-Movie: Piero Vivarelli)



Macaluso Kardeşler (Le Sorelle Macaluso)



Nefret Etme (Non Odiare)



Saklanmak İstiyordum (Volevo Nascondermi)



Veletler (Figli)



Yağmacılar (I Predatori)

