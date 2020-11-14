10. Malatya Uluslararası Film Festivali İptal Edildi

01 – 05 Aralık 2020 tarihleri arasında 10. kez gerçekleştirileceği açıklanan Malatya Uluslararası Film Festivali’nin iptal edildiği açıklandı. Malatya Uluslararası Film Festivali Tertip Komitesi tarafından yapılan duyuruda, “Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan tasvip edilmeyen haberlerin ve bundan kaynaklı olumsuz ve tartışmaların önüne geçilmesi, yeni spekülasyonlara yol açılmaması, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak festivalin, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edildiği belirtildi.

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