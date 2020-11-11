Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 08 – 12 Aralık 2020 tarihlerinde İstanbul merkezli olarak seyirci ile buluşuyor. Türk topluluklarının birliğini ve dayanışmasını destansı bir şekilde dillendiren Korkut Ata (Dede Korkut) anısına düzenlenen ve direktörlüğünü İhsan Kabil’in yaptığı bu yılki festivalde, Kurmaca ve Belgesel Film Yarışmalarında, Türk Dünyası sinemasının öne çıkan eserleri dostça bir rekabette karşı karşıya gelecekler. Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan bağımsız, özerk veya bölge olarak ortaya çıkan Türk dünyasından seçme 43 adet film, yarışma, özel bölümler, panel ve sergilerle Sinema Müzesi Salonu dışında çevrimiçi olarak seyirciyle buluşacak. Festivalin bitiminden sonra her yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirde tekrar edilecek program, bu yıl kültür başkenti seçilen Hive – Özbekistan’da da yer alacak.

Ödül



Babiç



Bağlılık: Aslı

Kazak Hanlığı: Altın Taht (Qazaq Handygy: Altyn Taq)



Kısas Almadan Ölme: Geçmişten Mektuplar



Kömür



Sayakbay: 20. Yüzyılın Homer’i



Vaha



Yarım Kalan Hatıralar

