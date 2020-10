Paul Greengrass’ın yönettiği ve Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel ile Mare Winningham’ın oynadığı Dünyadan Haberler (News of the World), 25 Aralık 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünyadan Haberler (News of The World), yüzbaşı olarak yer aldığı iç savaşın bitmesinden beş yıl sonra, Kiowa halkı tarafından büyütülmüş beyaz bir kız çocuğu olan Johanna’yı biyolojik bağı olan akrabalarına götürme görevini kabul eden Jefferson Kyle Kidd ile Joanna’nın bu zorlu yolculuk sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.