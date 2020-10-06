SinePoetika Film Festivali, 08 – 11 Ekim 2020 tarihleri arasında CerModern Açık Hava Sahnesi’nde izleyicilerle buluşuyor. Festivalde sanat tarihinin iki büyük sanatı olarak kabul edilen Edebiyat ve Sinema buluşacak. Türk edebiyat ve sinema tarihinin en güzel örneklerinden Necati Cumalı’nın hikâyesinden Metin Erksan’ın sinemaya uyarladığı Susuz Yaz’la açılış yapacak festivalde Jerzy Kozinski’nin romanından aynı adla beyazperdeye uyarlayan ve yönetmenliğini Vaclav Marhoul’un yaptığı Boyalı Kuş isimli filmi de gösterilecek.

Afiş



İlanlar

Anayurt Oteli



Bizim Büyük Çaresizliğimiz



Boyalı Kuş



Dokuzuncu Hariciye Koğuşu



3 Tekerlekli Bisiklet



Bereketli Topraklar Üzerinde

Susuz Yaz

