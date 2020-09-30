TÜRSAV Türk Sinema Vakfı Atölyeleri Başlıyor

TÜRSAV Türk Sinema Vakfı’nın T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlediği sinema atölyeleri başlıyor. Bu kapsamda yapılacak olan İlk Yönetmenlik & Senaryo Yazımı Atölyesi, 26 Eylül – 22 Kasım 2020 tarihleri arasında Beyoğlu – Tünel’deki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Atölyeler hakkında geniş bilgi info@tursav.org.tr adresinden veya www.tursav.org.tr adresinden öğrenilebiliyor. İlk Yönetmenlik Atölyesi eğitmenleri Ömer Uğur, Aydın Sayman, Sinan Güngör, Eyüp Boz, Selda Ülkenciler, Sevil Demirci, Mevlüt Koçak, Nur Sürer, Muhlis Asan, Ahmet Hızarcı’dan oluşuyor.