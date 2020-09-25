2. Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın bu seneki sloganı Çevreni Koru Evreni Kucakla olarak belirlendi. Kurmaca film alanında organize organize edilen yarışmanın ödül töreni ile galası 06 Nisan 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. Yarışmaya 30 dakikayı aşmayan filmler katılabilecek. Filmlerin son gönderim tarihi 28 Şubat 2021 olan yarışmanın katılım koşulları ve başvuru formuna rkf.rotary2420.org adresinden ulaşılabiliyor. Yarışmanın ana jürisinde N. Aysun Akıncı Yüksel, Ediz Hun, Tamer Levent, Zeliha Sunal, Vural Çavuşoğlu, Tuna Özçuhadar, Gizem Bayıksel gibi tanınmış isimler bulunuyor.