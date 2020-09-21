Perşembe Sineması, Evde Filminin Gösterimi ile Devam Ediyor

Salt’ın Perşembe Sineması’nın yedinci yıl gösterimleri 24 Eylül – 29 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sokak kültürünün günümüz şehirlerindeki “normal anlayışı”nı nasıl altüst ettiğine bakan 10 film, saltonline.org adresinden izlenebilecek. Programı, Tahran’dan Tallinn’e, Lizbon’dan Pekin’e, Berlin’den New York’a, Hong Kong’dan ve Winnipeg’e uzanan bir seçkiyle şehri ve ritmini dönüştüren sokak kültürlerini bir araya getiriyor.

Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü (Martha a Picture Story)



Tahran: Aşkın Şehri (Tehran: Şehr-i Eşg)

