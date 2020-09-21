İFSAK’ın 1978 yılından bugüne ara vermeden gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nın bu yıl 41.sini gerçekleşecek. Yarışmanın bu seneki ön seçicilik görevini Aylin Kök Aydın, Kasım Ördek ve Hayrettin Tunç (İFSAK Sinema Birimi Üyesi) üstleniyor. Yarışmanın ana jürisi ise Bingöl Elmas (Belgesel Yönetmeni), Meryem Yavuz (Görüntü Yönetmeni) ve Fırat Yücel’den (Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın editörü) oluşuyor. 27. İFSAK Kısa Film Festivali’ndeki gösterimler sonrasında yapılacak ödül töreniyle en iyiler sahiplerini bulacak. İFSAK 41. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’na son katılım tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi.