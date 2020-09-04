Goethe – Institut’un bu yıl altıncı kez düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de programının yolculuğu, 03 – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesindeki gösterimlerle başlıyor. Alman sinemasının en güncel ve en başarılı örneklerini bir kez daha Türkiye’de sinemaseverlerle buluşturacak Kino 2020′nin bu yılki ilk durağı Ankara.Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleşecek Paris Calligrammes, Seçmeler (Das Vospiel) ve Undine adlı film gösterimlerinin biletleri sinema gişesinde ve biletinial.com’da 31. Ankara Uluslararası Film Festivali başlığı altında satışta.

Paris Calligrammes



Seçmeler (Das Vospiel)



Undine