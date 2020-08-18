ASİTEM (Sinema Televizyoncular Meslek Birliği) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali adaylıkları belli oldu. Gün geçtikçe heyecanlı bir hâl alan kategori adaylıklarında öne çıkan yapımlar zirvedeki yerini almaya başladı. En İyi Sinema Filmi dalında 7. Koğuştaki Mucize 14 dalda, Bir Aşk İki Hayat 13 dalda ve Cinayet Süsü de 12 daldaki adaylığıyla öne çıkan yapımlardan oldu.

Festivale yeni eklenen En İyi Televizyon Dizisi ve En İyi Dijital Yapım kategorilerindeki adaylıklar ise şu şekilde: Afili Aşk 8 dalda, Arka Sokaklar 7 dalda ve Babil 6 dalda En İyi Televizyon Dizisi kategorisinde aday olurken; Atiye 6 dalda, Behzat Ç. 5 dalda ve Aynen Aynen dizisi de 4 daldaki adaylığıyla En İyi Dijital Yapım kategorisindeki yerini aldı.

İlanlar



7. Koğuştaki Mucize

Aman Reis Duymasın

Aykut Enişte

Baba Parası

Bir Aşk İki Hayat

Can Dostlar

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Cinayet Süsü

Çiçero: İlyas Bazna

Enes Batur: Gerçek Kahraman

Hababam Sınıfı Yeniden

Hep Yek 3: Titrettin Beni

Karakomik Filmler 2: Deli – Emanet

Karakomik Filmler: 2 Arada – Kaçamak

Mucize 2: Aşk

Organize İşler: Sazan Sarmalı

Öldür Beni Sevgilim

Recep İvedik 6

Siccin 6

Türk İşi Dondurma