ASİTEM (Sinema Televizyoncular Meslek Birliği) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali adaylıkları belli oldu. Gün geçtikçe heyecanlı bir hâl alan kategori adaylıklarında öne çıkan yapımlar zirvedeki yerini almaya başladı. En İyi Sinema Filmi dalında 7. Koğuştaki Mucize 14 dalda, Bir Aşk İki Hayat 13 dalda ve Cinayet Süsü de 12 daldaki adaylığıyla öne çıkan yapımlardan oldu.
Festivale yeni eklenen En İyi Televizyon Dizisi ve En İyi Dijital Yapım kategorilerindeki adaylıklar ise şu şekilde: Afili Aşk 8 dalda, Arka Sokaklar 7 dalda ve Babil 6 dalda En İyi Televizyon Dizisi kategorisinde aday olurken; Atiye 6 dalda, Behzat Ç. 5 dalda ve Aynen Aynen dizisi de 4 daldaki adaylığıyla En İyi Dijital Yapım kategorisindeki yerini aldı.
7. Koğuştaki Mucize
Aman Reis Duymasın
Aykut Enişte
Baba Parası
Bir Aşk İki Hayat
Can Dostlar
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
Cinayet Süsü
Çiçero: İlyas Bazna
Enes Batur: Gerçek Kahraman
Hababam Sınıfı Yeniden
Hep Yek 3: Titrettin Beni
Karakomik Filmler 2: Deli – Emanet
Karakomik Filmler: 2 Arada – Kaçamak
Mucize 2: Aşk
Organize İşler: Sazan Sarmalı
Öldür Beni Sevgilim
Recep İvedik 6
Siccin 6
Türk İşi Dondurma