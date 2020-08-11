3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

3. Uluslararası Dostluk Film Festivali, 04 – 06 Aralık 2020 tarihlerinde Yunus Emre anısına gerçekleşecek. Başvuru şartnamesi ve formu, festivalin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yarışma bölümüne yapılacak başvurular festival sitesinden ve Filmfreeway uluslararası sinema platformu üzerinden kabûl edilecek. Festival üçüncü yılında T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema platformları ve birçok kurumla işbirliği içinde yoluna devam ediyor.

Basın Bülteni

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2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nden

Faysal Soysal / Lütfi Şen



Lütfi Şen – Gülsen Tuncer – Faysal Soysal – Kerem Kinik

