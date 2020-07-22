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Pera Film’den Yeni Çevrimiçi Seçki: İnsanın Ölçüsü

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Pera Film, Pera Müzesi’nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sergisi kapsamında hazırladığı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Ağırlık ve ölçü temasının sanata yansımalarını içeren İnsanın Ölçüsü başlıklı programda, Londra semt pazarında kantar teftişi gibi tarihi kayıtlar yer alıyor. Film seçkisi, 24 Ağustos’a kadar Pera Müzesi web sitesinden izlenebiliyor. İnsanın Ölçüsü programı, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sergisi’nden yola çıkılarak oluşturuldu.

Cloud Profiles

Modern Scales

Paperweights

Precision The Measure of All Things

Sad Stones

Weights and Measures

Weights and Measures Title Weight and Sea

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