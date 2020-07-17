Seyfi Dursunoğlu’nu Kaybettik

Huysuz Virjin sahne adıyla da tanınan, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. 1970 yılında memuriyetten ayrılarak gösteri ve sanat dünyasına adımını atan Seyfi Dursunoğlu, 1970’lerden 2000’lere kadar sürdürdüğü TV programları ile tüm ülkede tanınan ve sevilen bir eğlence figürü hâline geldi. Seyfi Dursunoğlu’nun rol aldığı sinema filmleri arasında Doğru Yoldan Ayrılanlar, Vurguncular, Sarhoş, Nokta ile Virgül Paldır Küldür, Melek Yüzlü Cani, İstiyorum gibi sinema filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.