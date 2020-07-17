Kısalar Köprüde Buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılar için Kısa Film Atölyesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Çevrimiçi olarak düzenlenen Köprüde Buluşmalar, bu yıl Covid-19 salgını ile ilgili gerekli önlemleri alarak Asteros Film desteği ile düzenlenecek 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 – 23 Eylül 2020 tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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