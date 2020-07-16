İbrahim İldem’i Kaybettik

Sanat Yönetmeni İbrahim İldem, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü hayatını kaybetti. İldem’in Sanat Yönetmenliğini yaptığı sinema filmleri arasında Deliler: Fatih’in Fermanı, Görülmüştür, İncir Reçeli ve İçimdeki İnsan gibi sinema filmleri var. İbrahim İldem, 24 – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde, yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı Deliler: Fatih’in Fermanı adlı filmdeki çalışmasıyla En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü kazandı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.