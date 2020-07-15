Ferit Karahan’ın Yeni Filmi Okul Tıraşı’na Karlovy Vary Film Festivali’nden First Cut+ Özel Ödülü

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, post prodüksiyon aşamasındaki yeni filmi Okul Tıraşı, online olarak gerçekleşen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında First Cut+ Özel Ödülü’nü kazandı. Okul Tıraşı, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un zorlu hikâyesi.

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