2. Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali

Directed By Women Turkey – Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, bu sene ikinci kez sinemaseverlerle buluşuyor. Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini, filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival, 10 – 13 Eylül 2020 tarihleri arasında Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor..