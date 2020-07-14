Pandemide Moral Arayanlara Yıldızların Altında, Denizin Ortasında Açıkhavada Sinema

AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz Perşembe akşamı Büyükada’da başlıyor. Nostaljik sinemanın dokusuna uygun olarak Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda kurulacak Açık Hava Sineması, pandemi döneminde moral arayanlara yıldızların altında muhteşem bir seyir keyfi sunacak. AçıkhavADA Sinema, Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Tosun Paşa’ya, Sürü’ye, Dövüş Kulübü’nden Parazit’e iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak. 16 Temmuz tarihinden itibaren yaz boyunca her Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar düzenlenecek film gösterimleri, saat 20:30’da başlayacak. AçıkhavADA Sinema ayrıca, her gösterim öncesinde bir konuşmacıyı ağırlayacak.

Program:

16 Temmuz Perşembe: Selvi Boylum Al Yazmalım

17 Temmuz Cuma: Amerikan Rüyası (Arizona Dream)

18 Temmuz Cumartesi: Parazit (Gisaengchung – Parasite)

19 Temmuz Pazar: Mavi Boncuk

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